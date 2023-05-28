Eski MHP il başkanı oy kullandıktan sonra yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 15:20

Güncelleme: 28.05.2023 - 15:20

Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Yaraş (67), sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için ailesiyle birlikte oy kullandıktan sonra kendisine ait inşaat alanını ziyaret etti.

Yaraş, ziyaret sırasında inşaattan düştü. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yaraş hayatını kaybetti.

MHP'Lİ SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI!

2008 yılında MHP Balıkesir İl Başkanı olarak görev yapan Yaraş, MHP'de siyasete devam ediyordu. Eski Başkan Ahmet Yaraş'ın ölüm haberi Balıkesir'de büyük üzüntü yarattı. MHP İl Başkanı Cevdet Gürcan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve eski MHP İl Başkanları sosyal medyadan taziye mesajları yayımladı.