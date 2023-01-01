MHP'de Sinan Ateş rahatsızlığı: İstifalar peş peşe
Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırı ile öldürülmesinin ardından MHP derin bir sessizliğe büründü. Bu sessizliğin ise MHP tabanında bir rahatsızlığa yol açtığı ve üyelerin istifasına neden olduğu belirtildi.
Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili MHP ve Ülkü Ocakları’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinde de Ateş’in suikasta uğramasıyla ilgili bir haber yer almadı. AKP de olaya sessiz kaldı.
Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası çok sayıda MHP'li partisinden istifa etti.
e-Devlet üzerinden istifa ettiklerine dair ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşanlar, Ateş'in öldürülmesi sonrası partinin sessiz kalmasını eleştirdi.
'Milliyetçi Odak' isimli internet sitesinin aktardığına göre istifalar, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan açıklama yapılmamasına tepki olarak veriliyor.
?? Çok sayıda MHP üyesi sosyal medyada üyelikten istifa ettiğini duyuruyor. pic.twitter.com/i5JyS3tols— Milliyetçi Odak (@MilliyetciOdak) December 31, 2022
Ateş, 30 Aralık'ta motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında öldürülmüştü. Ankara Valiliği, "Olayın faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir” açıklamasını yapmıştı.
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