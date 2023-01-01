Sedat Peker'in Twitter hesabında hareketlilik: Sinan Ateş paylaşımları

01 Ocak 2023 Pazar, 00:15

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, geçen yıl yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidar hakkında ülke çapında infial yaratan iddialar ortaya atmıştı.

İktidar, BAE yönetimiyle ilişkileri düzeltince Peker’e ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti. Peker, 1 Ağustos’ta “Seçime iki ay kalaya beni bekleyin. Sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim” demişti.

Bunun ardından Peker üzerindeki baskının daha da arttığı belirtilirken Soylu önceki aylarda BAE’ye gitti.

Peker’in, yakın çevresine Soylu’nun bu ziyaretini “Benim iade edilmem için özel olarak geldi” diye yorumladığı bildirilmişti.

Bir süredir 'dijital tecrit'te olduğu belirtilen ve sosyal medya hesabına kısıtlama uygulanan Peker'in geçen günlerde sosyal medya hesabında bir hareketlilik yaşanmıştı.

SİNAN ATEŞ PAYLAŞIMLARI

Peker bu gece saatlerinde de, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili bir gönderiyi hesabından paylaştı. Ve yine Ateş'le ilgili gönderileri paylaştığı görüldü.

Peker, geçen günlerde olduğu gibi yine söz konusu paylaşımları kısa bir süre sonra kaldırdı.

Ateş ile ilgili, MHP ve Ülkü Ocakları’ndan herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekmişti. MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinde de Ateş’in suikasta uğramasıyla ilgili bir haber yer almamıştı. AKP de olaya sessiz kalmıştı.