MHP'de Ünal Karaman rahatsızlığı: 'FETÖ'cü hain Hakan Şükür'le aynı çizgiye gelmiş'

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:24

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:45

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Meral Akşener tarafından üyelik rozeti takılan Ünal Karaman, "Cesurlar hareketinin kıymetli mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Büyük ümitlerle çıktığım bu yolda bir iz bırakabilmek Türk milliyetçileriyle yol yürümek için buradayım. Yaradan yolumuza yoldaş olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karaman'ın İYİ Parti saflarına katılması, MHP cephesinde tepkiye neden oldu. MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Ünal Karaman'ın FETÖ firarisi eski milli futbolcu Hakan Şükür'le aynı çizgiye geldiğini savunmaktan geri durmadı.

Aydın'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Talihsizliğe bakın ki Ünal Karaman FETÖ'cü hain Hakan Şükürle aynı çizgiye gelmiş.! Yuh olsun… Ülkücü vicdanlarda artık yok hükmündesin..!"