Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:12

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 10:12

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Ünal Karaman, milletvekili olmaya karar verdi.

Eski futbolcu ve teknik direktör Karaman'ın, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Ünal Karaman

MHP TEKLİF YAPTI İYİ PARTİ'Yİ SEÇTİ

MHP'nin aday olması için teklif götürdüğü iddia edilen Karaman'ın memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

TFF 1. Lig ekibi Göztepe ile 2021 yılının ağustos ayında yolları ayıran Karaman, herhangi bir takımda çalışmıyordu.



