Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Ünal Karaman'ın İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.
Trabzonspor'un efsane isimlerinden Ünal Karaman, milletvekili olmaya karar verdi.
Eski futbolcu ve teknik direktör Karaman'ın, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu kaydedildi.
Ünal Karaman
MHP TEKLİF YAPTI İYİ PARTİ'Yİ SEÇTİ
MHP'nin aday olması için teklif götürdüğü iddia edilen Karaman'ın memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.
TFF 1. Lig ekibi Göztepe ile 2021 yılının ağustos ayında yolları ayıran Karaman, herhangi bir takımda çalışmıyordu.
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