MHP'den asgari ücret açıklaması

06 Kasım 2021 Cumartesi, 20:06

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, katıldığı bir programda vatandaşların merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Özdemir, vatandaşları memnun edecek gayretlerin nihayete erdirilmesini umut ettiklerini belirtti.

Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

Elbette ki çalışanlarımızın ücretlerindeki iyileştirmelerin de çok büyük öneme sahip olduğunu hepimiz biliyoruz.

Dün Çalışma Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu anlamda bilhassa askeri ücretin iyileştirilmesi ile alakalı, hükümetimizin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

İnşallah bu anlamda vatandaşlarımızı memnun edecek, piyasa koşullarında vatandaşlarımızın elini güçlendirecek ve gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltacak ve katkı sağlayacak gayretlerin de nihayete erdirilmesini hepimiz umut ediyoruz.

Bu gerçekleşirken de inşallah, sanayicimiz ve işverenimiz üzerindeki yükün elbette ki azaltılması da temennilerimiz arasındadır.

DOĞALGAZ DEĞERLENDİRMESİ

Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervleri ile ilgili de açıklamada ise Özdemir, şu ifadeleri kullandı;