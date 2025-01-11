MHP'den 'barış' mesajı: 'Herkes kazanır'

Yayınlanma: 11.01.2025 - 12:23

Güncelleme: 11.01.2025 - 12:25

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı ve "BARIŞLA Herkes Kazanır" mesajının yazılı olduğu bir görsele yer verildi.

İşte MHP'nin hesabından yapılan o paylaşım:

DEM EDİRNE'YE, ERDOĞAN DİYARBAKIR'A

MHP'den 'barış' mesajının geldiği bugün, DEM Parti'den bir heyet de Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Bugün aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP Diyarbakır İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gidecek. Erdoğan'ın burada, İmralı ve DEM Parti'yle devam eden sürece ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor.