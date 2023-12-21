MHP’den Can Atalay kararına ilk tepki: 'Bu meseleyi halletmemiz lazım'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:44

Güncelleme: 21.12.2023 - 14:45

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazete Duvar’dan yer alan habere göre “AYM’nin başka türlü bir karar vermesini zaten beklemiyorduk” diyen Yıldız, şunları söyledi:

‘YARGITAY İLE AYM ARASINDAKİ MESELEYİ HALLETMEMİZ LAZIM’

Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Yine ihlal kararı verdi. Ancak kararı nereye gönderecek, önemli olan o. Eğer 13. Ağır Ceza’ya gönderirse o da Yargıtay 3. Dairesi’ne gönderecek. Yargıtay 3. Dairesi’nin aldığı karar da belli. Yargıtay ile AYM arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Hukuken bir çözüm bulunması lazım. Kararı görmedim ama ihlal gerekçesi de aynıdır.

‘YARGITAY KARARLARI DA BAĞLAYICIDIR’

AYM’nin atladığı bize göre şu var; 14’üncü maddede belirsizlik var diyor. Onu bir belirsizlik olarak yorumluyor ama eğer belirsizlik dersek soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyelerini Meclis’e taşırız ve bunun önünde hiçbir engel kalmaz. AYM kararları evet, bağlayıcıdır. Ama Yargıtay kararları da bağlayıcıdır. AYM kararlarının gerekçesi bana göre doğru değil. Nasıl açıklayacağız bu belirsizliği? Devletin güvenliğine karşı suçlar kanunla düzenlenir. Bu kanunlar Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’dur. Çok açık. Oraya bakıp görmeleri gerekir.”

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

Atalay'ın avukatları, AYM'nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" söylenmişti.

AYM, bugün Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.