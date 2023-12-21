Son Dakika... AYM'den Can Atalay kararı: İkinci kez hak ihlali!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:18

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:50

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü.

Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oyçokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti.

Can Atalay'ın, 'bireysel başvuru hakkının ihlal edildiği'ne ise oy birliğiyle karar verildi. 'Anayasa'nın 148. maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkının, daha önce verilen ihlal kararın uygulanmaması suretiyle ihlal edildiği' sonucuna varan heyet, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de karar verdi.

NE OLMUŞTU?

AYM 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay’ın 'seçilme hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği'nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı.

Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti.