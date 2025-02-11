CHP'de önseçim kesinleşti: Yavaş ve İmamoğlu'nun yol haritasında ne var?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:11

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:12

Reuters Mansur Yavaş 31 Ocak 2025'te İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade sürecinde İmamoğlu'nun yanındaydı

CHP Parti Meclisi, partinin cumhurbaşkanı adayının önseçimle belirlenmesini kararlaştırırken, takvim ve yöntem konusunda da Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

Aday belirleme yönteminin "önseçim" olarak tekleştirilmesi ve adayın erken belirlenmesine karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önseçime girmeyecek.

Ancak yakın çevresine göre önseçime girmeme kararı Yavaş'ın adaylıktan vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

Gelecek ay yapılması planlanan önseçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday seçilerek çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÖNSEÇİM NE ZAMAN?

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Pazartesi toplandı.

Toplantıda cumhurbaşkanı adayının 1 milyon 600 bin dolayındaki CHP üyesinin oylarıyla belirlenmesi için önseçim yapılması görüşüldü.

PM önseçim kararına onay verirken, takvim, yöntem ve önseçim süreçlerine ilişkin de MYK'ya yetki verdi.

Toplantı sonrası Özel'in başkanlığında toplanan MYK'da da önseçim yönergesine son şekli verildi. Önseçim tarihi kararlaştırılmadı ancak ağırlıklı görüş Mart ayı bitmeden yapılması yönünde oldu.

CHP yönetiminde önseçim için 23 Mart tarihi öne çıkıyor.

BBC Türkçe'ye bilgi veren bir CHP kurmayı, önseçimi 31 Mart yerel seçimlerinin yıldönümünde yapmayı düşündüklerini ancak Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle vazgeçildiğini söyledi.

Önseçime girmek isteyen cumhurbaşkanı adayının ise belli bir sayıda milletvekilinin imzasıyla aday gösterilmesi planlanıyor. Sayı henüz netleştirilmemesine karşın, en az 25 milletvekilinin imzasıyla önseçime aday gösterme seçeneği öne çıktı.

'ERKEN ADAYLIK PREMATÜRE DOĞUM OLUR'

Edinilen bilgiye göre PM'de 3 üye adayın erken belirlenmesine karşı çıktı ve önseçim dışındaki alternatiflerin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Karşı çıkan kanatta yer alan bir PM üyesi, adayın erken belirlemesini, "prematüre doğum olur" ifadeleriyle eleştirdi.

Başka bir PM üyesi de seçime en az 2 yıl olduğunu hatırlattı ve "Bizim bütün planlarımız, seçimin bu yıl olacağı üzerine yapılıyor. Ama önümüzdeki hafta bir belediyemize daha operasyon olursa, biz bu önseçimi nasıl yürüteceğiz?" görüşünü dile getirdi.

Bazı üyeler, adayın partinin genel başkanı olması gerektiğini savunarak, "Genel başkan adaylıktan feragat edemez. Ya Özgür Özel olmalı ya da İmamoğlu genel başkanlığı üstlenip, aday olmalı" çıkışını yaptı.

İmamoğlu'nun önseçime muhtemelen "tek aday" olarak gireceğini belirten bir PM üyesi de "Tek kişinin aday olacağı bir önseçim mantıklı değil" dedi.

İMAMOĞLU CEPHESİ NE DIYOR?

PM üyelerinin ezici çoğunluğu ise "Erken seçim çağrısı yaparken aday açıklamamak, demokrasi derken ön seçim kararı yapmamak olmaz" gerekçesiyle önseçim kararını savundu.

Yavaş'ın önseçime girmeme kararını değerlendiren bazı CHP kurmayları, "Bir kriz yok. Yavaş önseçime girmeyecek ama parti kararlarına uyacağını söylüyor, buradan bir ayrışma çıkmaz" yorumunu yapıyor.

PM toplantısı sonrası BBC Türkçe'ye konuşan İmamoğlu'na yakın isimler de Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve böyle bir dönemin sıradan önlemlerle aşılamayacağı için adayı erken açıklama kararı aldıklarını söyledi.

İmamoğlu'nun üçlü toplantıda, önseçim ve erken aday açıklanması talebinin gerekçelerini net olarak anlattığını belirten parti kurmayları, gerekçeleri şöyle sıraladılar:

Bu süreci öne almamızın nedeni, hem erken seçim çağrımız, hem de bu olağanüstü koşullarda partiyi ayakta tutma isteğimizdir.

Erdoğan'ın karşısına onunla güreşecek bir isim çıkarmak lazım. İmamoğlu bu konuda son derece profesyonel, iyi planlanmış bir kampanya ile çıkacak. Zaten bu süreç de aslında başladı.

Adayın erken belirlenmesi parti içi konsolidasyonu sağlayacaktır. Adayı belirledikten sonra muhalefetin de demokrasi cehhesinde konsolidasyonunu sağlamak için zaman kazanmış olacağız.

Önümüzdeki süreçte Ekrem İmamoğlu'nun performansı, Mansur Yavaş'ın da performansını belirler. Eğer İmamoğlu'nun performansı yüksek olur ve halk desteğini alırsa heyecan yaratır, seçimi alır. Aksi durumda zaten Mansur Yavaş potansiyel adaydır.

'İMAMOĞLU'NA FAUL YAPILABİLİR'

Yargının Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi halinde Yavaş'ın adaylık konusunun gündeme gelmesi olasılığına ilişkin ise bir CHP kurmayı şu değerlendirmeyi yaptı:

"İmamoğlu'na faul yapılabilir, 'faul yapılırsa oyuna ben girerim' düşüncesi doğru değil. Biz İmamoğlu'na faul yapılmasını engellemeliyiz. AKP ne yapmak istiyorsa yapabilir. Ama bununla mücadele edecek yöntemleri üretmeliyiz, buna gücümüz var."

PM'de CHP lideri Özgür Özel'in, 9 Şubat Pazar akşamı İmamoğlu ve Yavaş ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi aktarımı da yapıldı.

PM üyelerinin verdiğe göre görüşme "beklenenden de olumlu" geçti ve Özel görüşmeden memnun ayrıldı.

Yavaş'ın ön seçime girmeme kararına karşın, "Partinin belirleyeceği yönteme saygılı olurum. Seçilen arkadaşımızın arkasında dururum. CHP'ye kaybettiren değil, kazandıran olmak isterim" dediği aktarıldı.

Önseçim ve erken adaylık konusundaki eleştirilerini hem İmamoğlu hem de Özel de Özel'e ileten Mansur Yavaş'ın, bundan sonra atacağı adımlar ise merak konusu.

CHP yönetiminde, Yavaş'ın parti kararlarına aykırı bir çıkış yapmayacağı ve önseçim sonucuna uyacağı beklentisi hakim.

Ancak üçlü zirvede, aday belirleme sürecine ilişkin farklı kriterlerin dikkate alınması isteğini dile getiren Yavaş'ın adaylık iddiasından vazgeçmediğine dikkat çekiliyor.

Üçlü görüşmede Yavaş, Antalya Körfez gazetesi yazarı Ali Taş'ın "Centilmenlik anlaşması ve kaygı eşiği" başlıklı yazısını okumuştu.

'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE BAĞIMSIZ KATILABİLİR'

Söz konusu yazıda eski İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı CHP adayının belirlenmesi bir öneri sunuyordu:

"Ön seçim yapılacaksa dışarıda kalan diğer aday, dilerse partisine bağlılığını ifade ederek 100 bin imzayla cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız katılabilir. Seçim ikinci tura kalacaktır ve üç adaylı bir seçim olacaktır. CHP'li iki başkan her bölgeden oy alacak muhalif oylar en yüksek seviyeye çıkacaktır. Yine anlaşma gereği ilk turda daha az oy alan aday ise diğer adaya tam desteği peşinen kabul ederek dilerse cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da kabul edebilecektir."

CHP kulislerinde, önseçimin bağlayıcılığı olmaması nedeniyle, Yavaş'ın 100 bin imza ile adaylık formülü dahil, ilerleyen süreçte farklı seçenekleri de masaya sürebileceği ifade ediliyor.

PM toplantısında gündemde olmamasına karşın, CHP'nin Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan soruşturma da gündeme geldi.

Bazı PM üyeleri Özel'in "şaibeli kurultay" iddialarına yanıt vermesini önerdi.

Özel'in ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi göreve geldiği 2010 kurultayında da "kaset kumpası" iddialarının gündemde olduğunu, ancak Kılıçdaroğlu'nun buna yanıt vermediğini anımsattı.

Özel "mesnetsiz bulduğu" için bu iddialara yanıt vermediğini söyledi.