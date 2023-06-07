MHP'den dikkat çeken Bahçeli videosu: Bu bana yeter...

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) resmi sosyal medya hesabından Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir video paylaşıldı. Videoda Bahçeli'nin klasik arabayla yolda olduğu görülürken, Ferdi Tayfur'un şarkısı çaldı. Söz konusu paylaşıma 'Bu bana yeter...' notu düşüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 22:04
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MHP resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşımı geldi. Paylaşımın TBMM Başkanlık seçiminin ardından yapılması dikkat çekti. 

Videoda, Bahçeli'nin Ankara'da direksiyonuna geçtiği 06 TCD 009 plakalı Volvo 760 model klasik otomobili ile tur yaptığı anlar yer alıyor.

Direksiyonun başında Bahçeli'nin yer aldığı klasik arabalı videoda Ferdi Tayfur'un "Bu bana yeter" şarkısı çalıyor.

Videoda arabanın dikiz aynasındaki nazar boncuklu muska, Bahçeli'nin yüzüğü ve elindeki tespihi ile güneş gözlüğü de dikkat çekiyor. 

MHP, videoyu "Bu bana yeter…" notuyla paylaştı.


Bahçeli MHP

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