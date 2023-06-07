Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür, Kurtulmuş'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti. Erdoğan geçici Meclis Başkanlığı ve Kurtulmuş'a verdiği destek nedeniyle MHP lideri Bahçeli'ye de teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 20:57
Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür, Kurtulmuş'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Erdoğan, genel seçimlerin ardından Meclis Başkanı seçilene kadar geçici TBMM Başkanlığı görevini yürüten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de arayarak, bu görevi yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.


Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi

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