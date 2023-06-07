Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür, Kurtulmuş'a tebrik telefonu

Yayınlanma: 07.06.2023 - 20:57

Güncelleme: 07.06.2023 - 21:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen değerli yol arkadaşım Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.



Meclis Başkanı seçilmesi sonrası bizleri ziyaret etmesinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/X2JVM1URYw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2023

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Erdoğan, genel seçimlerin ardından Meclis Başkanı seçilene kadar geçici TBMM Başkanlığı görevini yürüten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de arayarak, bu görevi yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.