Vedat Bilgin yemin metninin dışına çıktı, Devlet Bahçeli uyardı

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis başkanını belirlemek üzere toplandı. Seçim öncesi yemin etmeyen vekiller ve bakanlar yemin etti. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yemin töreni sırasında oturumu yöneten Devlet Bahçeli'nin uyarısı üzerine yeminini tekrarlardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:37
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında, yeni Meclis başkanını belirlemek üzere saat 14.00'te toplandı.

Genel Kurul'da, yeni kabine üyelerinin isimleri ve görevleri okundu. Seçim öncesi yemin etmeyen vekiller ve bakanlar yemin etti.

BİLGİN METNİN DIŞINA ÇIKTI

Metin dışına çıkıp salonu selamlayan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise oturumu yöneten Devlet Bahçeli'nin uyarısı üzerine yeminini tekrarlardı. 

O anlar sosyal medyaya da yansıdı.


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