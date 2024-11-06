MHP'den 'emniyet personeli' için kanun teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Emniyet Teşkilatı personeli için ‘Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası’ ile ödüllendirilmelerini sağlayacak kanun teklifini Meclis’e verdi.

MHP'den 'emniyet personeli' için kanun teklifi
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 17:55

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Emniyet Teşkilatı personeli için ‘Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası’ ile ödüllendirilmelerini sağlayacak kanun teklifini Meclis’e verdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm güvenlik güçlerinin yanında olduğunu belirten Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğinin yanında milli güvenliğimiz için de her zaman üstün vazife şuuru, yüksek fedakarlık ve kahramanca mücadele eden Emniyet Teşkilatı personelimizin Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilmelerini sağlayacak kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk. Kahraman ordumuzla beraber, emniyet teşkilatımız ve tüm güvenlik güçlerimizin her daim yanındayız. Hayırlara vesile olsun.”


Etiketler: #MHP #Emniyet

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