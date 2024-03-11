MHP'den Emniyet'e 'FETÖ' suçlaması! Seçim dönemi operasyon yapılınca…
Cumhuriyet gazetesi, Elazığ Emniyeti’nin AKP’ye ardı ardına yaptığı operasyonları gündeme getirmişti. Operasyonların ardından AKP’den Emniyet’e yönelik suçlamalar yapılmıştı. Son olarak MHP eski milletvekili adayı ve Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Orhan Özbey, Elazığ Emniyeti’ni FETÖ ile suçladı.
Elazığ Emniyeti, geçen günlerde AKP’li belediyelere ardı ardına operasyonlar yaptı. İlk olarak Elazığ’ın Mollakendi Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklandı. Emniyet, ardından Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu gerçekleştirdi.
Belediye’nin Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne yönelik zimmet soruşturmasında 6 kişi tutuklanmış, başkan yardımcısı Nazif Bilginoğlu ifadeye çağrılmıştı. Seçim öncesinde ardı ardına gerçekleşen operasyonlar AKP’de tepkilere neden oldu. AKP ve MHP’nin ayrı ayrı seçime girdiği Elazığ’da, Emniyet ve yargı içindeki MHP’lilerin AKP’ye operasyon yaptığı iddiaları ortaya atıldı.
FETÖ SUÇLAMASI
Bu olaylar yaşanırken bir suçlama da öğretim üyesi Prof.Dr. Orhan Özbey’den geldi. Elazığ Üniversitesi’nde görev yapan ve geçmişte MHP’den vekil adayı olan Özbey, Elazığ Emniyeti’ne FETÖ ithamında bulundu:
"Hergün silahlı bir olay ve uyuşturucu trafiğinin yaşandığı Elazığ’da; seçime sayılı günler kala ve sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize geleceği haftada, Ak Parti belediye başkanı ile ilişkilendirilip ülke gündemine taşınan fuhuş operasyonunu yapan Emniyet Müdürlüğü’nün zamanlaması çok manidar! FETÖvari operasyonları hatırlattı."
Bu arada Elazığ Emniyeti’nin seçimlerin yaklaşması nedeniyle baskı altında olduğu, soruşturmaları bu nedenle sürdürmekte zorlandığı iddiaları Elazığ’da gündeme gelmeye devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- Zorlu'dan açıklama geldi
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası!
- Arda Güler golle tanıştı, Real Madrid farka koştu