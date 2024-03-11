MHP'den Emniyet'e 'FETÖ' suçlaması! Seçim dönemi operasyon yapılınca…

Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:32

Güncelleme: 11.03.2024 - 11:32

Elazığ Emniyeti, geçen günlerde AKP’li belediyelere ardı ardına operasyonlar yaptı. İlk olarak Elazığ’ın Mollakendi Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklandı. Emniyet, ardından Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu gerçekleştirdi.

Belediye’nin Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne yönelik zimmet soruşturmasında 6 kişi tutuklanmış, başkan yardımcısı Nazif Bilginoğlu ifadeye çağrılmıştı. Seçim öncesinde ardı ardına gerçekleşen operasyonlar AKP’de tepkilere neden oldu. AKP ve MHP’nin ayrı ayrı seçime girdiği Elazığ’da, Emniyet ve yargı içindeki MHP’lilerin AKP’ye operasyon yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

FETÖ SUÇLAMASI

Bu olaylar yaşanırken bir suçlama da öğretim üyesi Prof.Dr. Orhan Özbey’den geldi. Elazığ Üniversitesi’nde görev yapan ve geçmişte MHP’den vekil adayı olan Özbey, Elazığ Emniyeti’ne FETÖ ithamında bulundu:

"Hergün silahlı bir olay ve uyuşturucu trafiğinin yaşandığı Elazığ’da; seçime sayılı günler kala ve sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize geleceği haftada, Ak Parti belediye başkanı ile ilişkilendirilip ülke gündemine taşınan fuhuş operasyonunu yapan Emniyet Müdürlüğü’nün zamanlaması çok manidar! FETÖvari operasyonları hatırlattı."

Bu arada Elazığ Emniyeti’nin seçimlerin yaklaşması nedeniyle baskı altında olduğu, soruşturmaları bu nedenle sürdürmekte zorlandığı iddiaları Elazığ’da gündeme gelmeye devam ediyor.