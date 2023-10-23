MHP’den Filistin videosu: Ferdi Tayfur’un şarkısını kullandılar

MHP, sosyal medya hesabından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının görüntülerini içeren bir video paylaştı. Videoda Ferdi Tayfur’un ‘Acılar’ şarkısı kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:10
MHP’den Filistin videosu: Ferdi Tayfur’un şarkısını kullandılar
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Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin’e yönelik saldırısına ilişkin bir video paylaştı. Videoda Ferdi Tayfur’un ‘Acılar’ şarkısı kullanıldı. 

Videoda partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki şu sözleri aktarıldı:

"Kudüs ağlıyor, Gazze ağlıyor. Samimi Müslümanlar feryad ediyor. Mabetlerimizin kanı çekiliyor, ağıt yükseliyor, mazlumların gözpınarların yaşlar akıyor. Mescid-i Aksa bu nedenle hüzünlü, Filistinli kardeşlerimiz bu sebeple gariptir. Kudüs İslamdır ve aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs, muktesebatımızın namus kilididir. Kıyamet günü senaryoları tedavüle sokulmuştur. Zalimler kudurmuş, zulüm seriye bağlanmıştır."


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