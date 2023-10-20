AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve YSP... 2024’te partiler ne kadar Hazine yardımı alacak?

Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:18

Güncelleme: 20.10.2023 - 15:18

2024 yılı bütçesinin TBMM’ye sunulmasının ardından siyasi partilere gelecek yıl yapılacak hazine yardımı tutarları da netleşti. Siyasi Partiler Kanunu’na göre, son milletvekili genel seçimlerinde ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl hazineden ödenmek üzere devlet yardımı yapılıyor. Devlet yardımı tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre paylaştırılıyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, 14 Mayıs 2023 tarihindeki milletvekili seçiminde AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak hazine yardımı almaya hak kazandı. Ocak ayında AKP’ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP’ye 946 milyon lira, MHP’ye 376 milyon lira, İYİ Parti’ye 361 milyon lira, Yeşil Sol Parti’ye de 329 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 341 milyon lira hazine yardımı yapılacak.

YEREL SEÇİM NEDENİYLE İKİ KAT YARDIM

Kanun uyarınca, hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından beş siyasi partiye 10 gün içinde ocak ayındaki tutar kadar ikinci bir yardım yapılacak.

Böylece toplam yardım tutarı 6 milyar 682 milyon liraya ulaşacak. AKP toplam 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İYİ Parti 722 milyon lira, Yeşil Sol Parti de 658 milyon lira yardım alacak.

Son seçimlerde CHP 169 milletvekili çıkardı ancak Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi kontenjanlarından seçilen 39 milletvekili seçim sonrasında CHP’den ayrıldı. Saadet ve Gelecek Partisi ayrı grup kurdu. CHP’nin milletvekillerinin yaklaşık 4’te 1’ini seçimin hemen ardından kaybetmiş olması, alacağı hazine yardımını etkilemeyecek.

Kanuna göre, barajı aşamayan ancak yüzde 3’ün üzerinde oy alan siyasi partilere de en düşük hazine yardımı alan partiye yapılanla orantılı olarak yardım yapılıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 2.80’de kaldığı için bu şekilde yapılacak hazine yardımını kıl payı farkla kaçırdı. YRP 0.20 puan daha oy alsaydı hazineden gelecek yıl toplam 209 milyon lira yardım alabilecekti.

Bu yıl siyasi partilere toplam 4.5 milyar lira hazine yardımı yapıldı. AKP 1 milyar 961 milyon, CHP 1 milyar 43 milyon, HDP 539 milyon, MHP 511 milyon, İYİ Parti de 459 milyon lira hazine yardımı aldı.