CHP'li isim anketi paylaştı: Bugün seçim olsa CHP kaç belediye kazanır?

Yayınlanma: 30.11.2024 - 18:21

Güncelleme: 30.11.2024 - 18:21

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemin özelliği bu. Sandıktan çıkan iradeye saygı göstermeyen bir iktidar CHP'nin hem genel siyasette hem yerel siyasetteki artan ivmesinden rahatsız olmuş gözüküyor. Bu anlamda da buldukları çözüm siyasi yöntemlerle değil mahkeme eliyle hukuk eliyle CHP'nin önünü kesmek, onlara dava açmak, belediyelere kayyum atamak, haksız yere soruşturmak.

"414 DEĞİL 654 OLUR"

Artan bir ivmeyle çalışmalarımız devam ediyoruz. Sahayı da çok iyi ölçüyoruz. Sürekli ve düzenli olarak anket yapıyoruz. Bugün bir seçim olsa CHP'nin kazanacağı belediye sayısı 414 belediye değil 654 olur."