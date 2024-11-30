Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı

DEM Partili Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı.

Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 16:53

22 Kasım'da İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Tunceli Belediyesi ve CHP'li Ovacık belediyelerine kayyum atandı.

Kayyum atanan Tunceli Belediyesi'nin eş başkanlarından olan Birsen Orhan sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından ev hapsindeyken gözaltına alınarak Tunceli'ye getirildi.

TUTUKLANDI

Tunceli Adliyesi'nde savcılığa verdiği ifadenin ardından, savcılığın ‘Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla tutuklamaya sevk ettiği Orhan hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.


Etiketler: #Birsen Orhan #Dem Parti #tutuklandı #tutuklama

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