MHP'den Kızılcahamam'da 'seçim' kampı
MHP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kampı başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 gün sürecek toplantılar öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 'Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı' başladı.
ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ
MHP lideri Bahçeli, toplantı öncesi MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleri ile Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıtta Kuran okundu, dua edildi.
Bahçeli, daha sonra şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfil bıraktı.
'Gökbörü Otağı'nı da ziyaret eden Bahçeli, burada bir süre partililerle sohbet etti. Bahçeli, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin ele alınacağı belirtildi.
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