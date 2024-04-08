Son dakika... YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Hatay, Ardahan ve Iğdır'da seçim yenileme taleplerini reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 16:52
Son dakika... YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
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Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesine yönelik taleplerini reddetti.

Kurul tarafından AKP'nin Ardahan ve Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi de reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi de YSK tarafından kabul görmedi.

BİNLERCE 'ÖLÜ SEÇMEN' İDDİASI

CHP yönetimi, belediye başkanlığı mazbatasının İl Seçim Kurulu kararıyla AK Partili Mehmet Öntürk’e verildiği Hatay’da seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuştu. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Hatay’da oy kullanan 3 bin 389 ölü seçmen olduğunu, 20 sandıkta sandık kurulu başkanlarının polis ve zabıta memurlarından oluştuğunu belirterek “Yani kanunun aksine sandık kurulu oluşumu söz konusu. Ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespit edilmesini istiyoruz. Hatay’da olağanüstü başvuruyla seçimin iptalini talep ediyoruz. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir, ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay’ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır” demişti.

 


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