MHP'den 'Mert Kerim Ejder' yanıtları: Yönter 'kurt' videosu paylaştı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:48

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:02

Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak yürütülen soruşturmadaki gelişmelerin ardından dosya savcısı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça’yı, doğrudan hedef alarak 'FETÖ’cü olmakla suçlayan Orhun Haber isimli sosyal medya hesabını yönettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder ve kardeşi Servet Ejder tutuklandı.

Sinan Ateş cinayetinin MHP yönetimiyle bağlantıları konusunda tartışmalar yeniden alevlendiren bu tutuklamaya ilişkin partiden veya Ülkü Ocakları'ndan bir açıklama yapılmadı.

Ancak bunun yerine, cinayetle ilgili olarak anılan isimlerden biri olan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından ilginç bir sosyal medya paylaşımında bulunuldu.

Yönter, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir kurt sürüsünün bir tepede etrafı izlediği bir videoyu paylaşıp şu notu düştü:

"Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları’nı sistemli ve sürekli saldırı altında tutan iç ve dış ihanet cephesine (FETÖ-PKK vb.) ve bu cepheyle irtibat, iltisak ve ilişki halinde olan alçaklara karşı bir adım geri atarsak gök girsin kızıl çıksın…Yastığımız mezar taşı, yorganımız da kan olsun…"

Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları’nı sistemli ve sürekli saldırı altında tutan iç ve dış ihanet cephesine(FETÖ-PKK vb.) ve bu cepheyle irtibat, iltisak ve ilişki halinde olan alçaklara karşı bir adım geri atarsak gök girsin kızıl çıksın…Yastığımız mezar taşı,… pic.twitter.com/7Y5edrXQkB — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) November 28, 2023

İstanbul Ülkü Ocakları Başkanlığı'nda "Medya Tanıtım ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı" olarak görev yapan Mehmet Alper ise, tutuklanan Ejder'in fotoğraflarını paylaşıp "FETÖ’nün piçleri yıldıramaz bizleri. Dün, bugün ve yarın daima omuz omuza. Mert Kerim Ejder adamlığının sadakasını verse sülalenize yeter" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Twitter’daki Orhun Haber isimli hesaptan 19 Kasım tarihinde yapılan paylaşımda, Sinan Ateş dosyasının savcısı Ayhan Ay ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça doğrudan hedef alınarak FETÖ’cü olmakla suçlanmıştı. Paylaşımda, "kripto FETÖ’cülerin yargıdaki Hak-Yol cemaati içerisine sızdığı" belirtilerek, Sinan Ateş dosyasının savcısı Ayhan Ay’ın da Hak-Yol cemaatine sızan isimlerden olduğu öne sürülmüş, Başsavcı Akça’nın da FETÖ’cü olduğu ve örgütsel talimatla hareket ettiği iddia edilmişti.

Paylaşım üzerine Ankara Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve yapılan araştırma sonucunda X’teki hesabın internet sitesi olarak belirtilen orhunhaber.com’un Servet Ejder, fatura bilgilerinin ise kardeşi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iki kardeş gözaltına alınmıştı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler, “iftira” ve “yargı görevini yapanı etkileme” suçlarından tutuklanmıştı.