Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Bilgileri sızdırdığı belirlenen komiser tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli daha tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 19:19
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Bilgileri sızdırdığı belirlenen komiser tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı.

Polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüphelilerden 1'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, 4 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, hakim, diğer 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla salıverdi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce 21 kişi tutuklanmıştı.


Eski Ülkü Ocakları Sinan Ateş tutuklama

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