MHP'den Sabancı'ya 'elektrik kesintisi' tepkisi: 'Rezilliğin zirvesindesiniz'

Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:01

Güncelleme: 22.11.2023 - 17:01

19 Kasım Pazar günü Zonguldak'ta yaşanan sağanak yağış ve fırtına sonrası bazı bölgelerde elektrik tellerinin kopması ve hala onarılmaması nedeniyle yaşanan uzun elektrik kesintisi tepkilere yol açtı.

Sonu gelmeyen kesintilerin Zonguldaklı yurttaşları isyan ettirmesi karşısında, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP de kayıtsız kalamadı.

MHP MYK üyesi Murat Kotra, Enerji SA'ya bağlı Başkent Edaş'a tepki göstererek "Zonguldak sizden bıktı", "Rezilliğin zirvesindesiniz" gibi ifadeler kullandı.

Kotra'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Başkent Elektrik Dağıtım Şirketinin yetkilileri size sesleniyorum. Zonguldak sizden bıktı. 60 saat elektrik alamayan yerler var. fırtına biteli 24 saat oldu arayanlar size ulaşamıyor. Her sene aynı dert. Rezilliğin zirvesindesiniz.”

Murat Kotra'nın paylaşımı şu şekilde;

AKP'nin enerjide özelleştirme uygulamaları kapsamında BEDAŞ'ın 2008 yılında satışı yapılmıştı. Bu ihalede en yüksek teklifi 1 milyar 225 milyon dolar ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş-Österreichische Elektrizitatswirtschafts-Aktiengesellschaft (Verbund)-Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Ortak Girişim Grubu vermişti. Söz konusu grup tarafından kurulan Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş'ye Başkent Edaş'ın hisselerinin devri 2009 yılında gerçekleşmişti.