Zonguldak'ta kan donduran olay: Kaçak madende ölen işçinin yanmış cesedi bulunmuştu... Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 12.11.2023 - 15:22

Güncelleme: 12.11.2023 - 15:48

Zonguldak'ta 10 Kasım günü Rat Mahallesi Kırat mevkisinde yoldan geçen bir yurttaş ormanlık alanda yanmış erkek cesedi olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki deliller toplanırken benzin ile yakıldığı belirlenen cesedin yapılan otopsi incelemesinde üç çocuk babası 50 yaşındaki kayıp Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğu tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın başlatılmasının ardından jandarma ekipleri öldürülen işçinin çalıştığı iddia edilen kaçak maden ocağı bölgesinde incelemeler yaptı. Görgü tanıklarından birisi Nourtani’nin kaçak ocakta çalıştığı esnada fenalaşarak bilincini kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine kaçak ocağı işlettiği iddia edilen şüpheli ile diğer 5 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Ocak sahibi olduğu iddia edilen ve daha önceden başka bir suçtan ceza aldıkları ancak hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen iki şüphelinin Nourtani’nin öldüğünün ortaya çıkmasıyla birlikte infazlarının yanacağı düşüncesiyle hareket ettikleri iddia edildi. Ocakta öldüğü iddia edilen Nourtani’nin hastaneye götürülmediği, şüphelilerin ilk ifadelerinde "Öldüğü ortaya çıkarsa infazımız yanar" düşüncesiyle hareket ettikleri öne sürüldü.

Nourtani'yi yakmaya karar verdiklerinde ise bir işinin "Yapmayın, öyle şey mi olur" diyerek yanlarından ayrıldığı, şüphelilerin ise bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı kameralarca tespit edildi. Daha sonra cesede cinayet süsü verilmek üzere yakıldığı iddialar arasında yer aldı. Nourtani’nin kaçak ocakta öldüğü iddia edilse de adli tıp raporundan gelecek rapor ile cesedin sağken mi yoksa öldükten sonra mı yakıldığı belli olacak.

OCAK KULLANIMA KAPATILDI

Öte yandan söz konusu kaçak maden ocağının geçen 6 Kasım günü göçertilerek kullanılamaz hale getirildiği ancak şüphelilerin başka bir giriş açarak yeniden kömür üretimine başladığı iddia edildi. Cesedin ortaya çıkmasının ardından söz konusu yer de göçertilerek ocak tamamen kullanıma kapatıldı.

6 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.