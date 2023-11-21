Muhtardan Sabancı'ya 'elektrik' uyarısı: Bizi 100 bin kişi ile yürümek zorunda bırakmayın
Zonguldak'ta il genelinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle birçok mahalle ve köy iki gündür elektriksiz kaldı. Merkezde bulunan Çınartepe Mahallesi'nin muhtarı Okan Girgin de EnerjiSA'nın bağlı olduğu Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya "zamanında 100 bin kişi ile yürüdük. Sizin için de yürümek zorunda bırakmayın bizi" diye seslendi.
Zonguldak'ı etkisine alan sağanak yağış ve fırtına, kent merkezinde bazı mahallelerin ve köylerin elektriksiz kalmasına neden oldu. Bunun üzerine, Zonguldak Merkez Çınartepe Mahallesi Muhtarı Okan Girgin, kentte elektrik dağıtımını yapan Enerji SA'ya bağlı Başkent Edaş'ın bu konuda yeterli çalışma yapmadığını, 36 saate aşkın elektriğin olmadığını ifade etti.
EnerjiSA'nın bağlı olduğu Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya seslenen Muhtar Okan Girgin "Burası madenci şehri unutmayın, zamanında 100 bin kişi ile yürüdük. Sizin için de yürümek zorunda bırakmayın bizi" dedi.
Çınartepe Muhtarı Okan Girgin'in paylaşımı şöyle:
"Sayın Güler Sabancı ve Ey EnerjiSa Genel Merkezi'nin yetkilileri yıllardır milyarlarca para kazandığınız emeğin başkentine gösterdiğiniz bu değersizliğin sebebi nedir? Üç-beş emekçiyle bu iş olmaz. 36 saati aşkın elektriği olmayan mahallelerimiz var. Burası emeğin başkenti, madencinin yuvası. KOAH hastası olup evinde cihazla yaşayan bir dünya emekli madencimiz var. Sizin başı boşluğunuz yüzünden bunlardan biri bile zorluk yaşasa bu faturayı ödeyebilir misiniz. Tüm Türkiye'de hatlar yer altındayken niye burada bu yatırımlarınızı yapmayıp topu belediyelere ve muhtarlara atıyorsunuz. Burası madenci şehri unutmayın, zamanında 100 bin kişi ile yürüdük. Sizin için de yürümek zorunda bırakmayın bizi."
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