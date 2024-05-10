MHP'den 'Sinan Ateş' haberlerine tepki: 'Ülkü Ocakları idealist kuşaklar yetiştiren güzide bir müessese'

Yayınlanma: 10.05.2024 - 13:02

Güncelleme: 10.05.2024 - 13:03

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) genel başkan yardımcıları, Sinan Ateş cinayetindeki Ülkü Ocakları ve MHP bağlantısına ilişkin haberlerden 'rahatsız' oldu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırılmasında yer verilen aracın daha önce mevcut Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kullandığının ortaya çıkmasının ardından MHP’li isimler sosyal medya platformu X üzerinden Sinan Ateş cinayetine ilişkin haberlere tepki gösterdi.

“BOZKURT GÖRÜNCE KUDURUYORLAR”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Kökü mazide olan mukaddes bir davanın neferlerini Cumhuriyet Türkiye’sine armağan eden Ülkü Ocakları, hâlen yeni idealist kuşaklar yetiştirmeye devam eden güzide bir müessesedir” ifadelerini kullandı.

Kökü mazide olan mukaddes bir davanın neferlerini Cumhuriyet Türkiye’sine armağan eden Ülkü Ocakları, hâlen yeni idealist kuşaklar yetiştirmeye devam eden güzide bir müessesedir. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) May 9, 2024

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise şu ifadeleri kullandı:

“Ocağımıza saldırıyorlar, çünkü Bozkurt görünce kuduruyorlar… Davamıza sataşıyorlar, çünkü hilalin haşmetini gördüler mi korkuya kapılıyorlar… Dava arkadaşlarımıza musallat oluyorlar, çünkü alemdar ve dilaver bir iradeden ödleri patlıyor… Aksi olsa şaşardım! Türk düşmanları boş durmuyor… Bekliyorlar ki, geri adım atalım, istiyorlar ki, taviz verelim… İçimize ve dışımıza yuva yapan çakallara karşı Elif gibi dimdik duracağız… Şayet boyun eğersek hem vallahi hem billahi gök girsin kızıl çıksın… Allah bes baki heves… Cumamız mübarek olsun…”