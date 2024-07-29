MHP'den Türkeş'e bir 'Kavala' tepkisi daha: 'Bir sonraki ziyaret Edirne F Tipi Cezaevi mi?'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 20:51

Güncelleme: 29.07.2024 - 20:51

AKP milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Davası’ndan ceza alan Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret talebine Adalet Bakanlığı’ndan onay çıktığını açıklamıştı.

MHP Genel Sektreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'dan tepki geldi. MHP'nin X hesabından da paylaşılan açıklamada Ataman, "Ayrıca bir sonraki ziyaretini Edirne F Tipi Cezaevine yapıp yapmayacağı da merak konusudur!" ifadelerini kullandı.

Ataman Türkeş'e ayrıca, "Soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul Bey şimdi de Sorosçu Kavala'ya el uzatmış" dedi.

"KENDİSİNE YAKIŞAN BU OLACAKTIR"

MHP'li Ataman'ın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Soy ismini taşımayı beceremeyen, Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey şimdi de Sorosçu Kavala’ya el uzatmış, suçu kesinleşmiş bir haine sahip çıkmayı kendine vazife edinerek Türk yargısını hedef almıştır.

Bir de utanmadan buna “milliyetçilik” diyerek kendini aklamaya çalışmıştır.

Tuğrul Bey, milliyetçi duruşun ne demek olduğunu ne yazık ki anlayamamış, özümseyememiş, Türk ve Türkiye düşmanı Sorosçu Kavala’yı ziyaret etmek için cezaevi yollarına düşmüştür.

Vatan hainlerine, ajanlara, teröristlere, Türkiye karşıtlarına methiyeler düzülen bu cezaevi yolunda, ziyarete kimle gideceği sorulduğunda ise Genel Başkan yardımcımız Feti Yıldız’ın adını geçirme hadsizliğinde bulunmuş, düştüğü zillet çukurundan ar etmediğini ve ciddiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir.

Sayın Feti Yıldız partimizin Genel Başkan yardımcısı ve dava arkadaşımızdır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareketin şerefli bir mensubudur.

Tuğrul beyin çıktığı bu karanlık yolda, rotasını kimlerin çizdiği belli olmayan bu istikamette hiçbir Ülkücünün kendisine eşlik etmesi mizah konusu bile olamayacaktır.

Çünkü Ülkücüler şerefli bir davanın takipçisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sevdalısıdır.

Tuğrul beye tavsiyemiz; Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve şerefli dava adamlarının adını ağzına almaması ve ziyaretini Sorosçu Kavala’nın özgürlüğü için çırpınan CHP-DEM temsilcileri ile birlikte yapmasıdır.

Kendisine yakışan bu olacaktır.

Ayrıca bir sonraki ziyaretini Edirne F Tipi Cezaevine yapıp yapmayacağı da merak konusudur!"