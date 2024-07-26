Prof. Dr. Türkeş: Yangınla mücadele yöntemi değişmeli

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

Yaz aylarının başlaması ile birlikte Türkiye’nin dört bir tarafında orman yangınları binlerce hayvanın ve ağacın yok olmasına neden oluyor. Anız yakımı gibi insan faktörünün yanı sıra kolayca yangın üretebilen bitki örtüsü ve aşırı sıcaklar orman yangınlarını artırdı. Cumhuriyet’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, hiç insan olmasa bile orman yangınlarının çıkabileceğine dikkat çekerek, “Akdeniz ikliminin egemen olduğu yerlerde makiler, diğer çalı türleri yangın çıkartabiliyorlar. Bu yıl hem sıcak hem de çok kurak bir mevsim yaşıyoruz. 6, 8, 9 aylık bir kuraklığın üstüne gelen hamleli kuvvetli rüzgarlı hava durumu tipleri zaman zaman yangına elverişlidir” dedi.

“BAKANLIKTA COĞRAFYACI YOK”

Yangın yönetiminin gelişmesi gerektiği vurgulayan Türkeş, “Yangın yönetiminde geleneksel kriz yönetiminden, riske dayalı tehlike riskini dikkate alan proaktif önleyici yangın yönetimine geçmek zorundayız. Büyük yangına dönüşebilecek hava durumu tiplerini tanıyacak, tanıtacak öngörecek yangından etkilenebilir alanları yangın klimatolojisi açısından da tanıyıp önceden belirleyecek ve uygun zamanda inceleyecek klimatologlara ihtiyaç var. Fiziki coğrafyacılara ihtiyaç var ancak Orman Bakanlığı’nda ne yazık ki ilgili birimlerde hiçbiri yer almıyor. Özellikle hem hazırlık hem de yangın çoğalmadan önceki koşulları öngörülmesi tanımlanması açısından bu da ciddi bir eksiklik” diye aktardı.

“KUZEY EGE TEHLİKEDE”

Yaşanan sıcak iklimlerin Orta Kuzey Afrika’dan Türkiye’ye sokulan sıcak havanın etkisi olduğunu belirten Türkeş “Çok sıcak ve kurak yaz mevsiminin geldiğini öngörüyoruz. Bütün bitki örtüsü çok kolay tutuşabilir yangına elverişli yerlerdir. Güney Marmara, Biga Yarımadası, Aydın’ın kuzeyi, Kuzey Ege’nin kıyı ve kıyıya yakın iç bölgelerinde halen daha yüksek yangın tehlikesi olduğunu söyleyebiliriz. Muğla için yangına elverişli metarolojik hava koşulları açısından biraz şanslıydık. Ancak Güney Batı Anadolu’da her zaman yangın tehlikesi var. Önümüzdeki günlerde bu saydığımız bölgelerde kuraklığı hafifletecek yüksek sıcaklıkları düşürecek yağış beklemiyoruz” dedi.