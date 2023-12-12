MHP'li aday adayı hayatını kaybetti
MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner (59) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sivas’ta nikah memuru olarak uzun yıllar görev yapan Muzaffer Güner, kentte birçok kişinin evliliğinde imzası bulunuyordu.
Güner, 4 gün önce memurluktan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Hafik Belediye Başkanlığı için Aday adaylığını açıklamıştı.
Dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güner, ikindi namazının ardından Ayyıldız Camiinde düzenlenecek olan cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
- Deniz Akkaya'dan olay yaratacak 'swinger' iddiası
- Yüzlerce yurttaş tek mesajla evlerinden oldu!
- Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray maçı için mektup!
- Beker’den şoke eden itiraf
- Meclis karıştı, Özel kürsüden müdahale etti!
- Ankaragücü başkanından hakeme yumruk!
- Tüm liglerdeki karşılaşmalar süresiz ertelendi
- Gölün dibinde 540 milyar dolarlık keşif!
- 'Ücret söyleme şansımız yok'