MHP'li Aycan: Öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvarları eksik tıp fakültelerinde eğitim verilmesin
Tıp fakültelerinde yaşanan kadro ve laboratuvarlar yetersizliği, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'yi de harekete geçirdi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, YÖK'e seslenerek "öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvarları eksik tıp fakültelerinde eğitim verilmesin" dedi.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tıp eğitiminde yaşanan sorunlara değindi.
MHP'li Aycan, öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvarları yetersiz tıp fakülteleri nedeniyle tıp eğitiminde ciddi sorunların yaşandığını belirterek "YÖK'e seslenmek istiyorum; öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvarları eksik tıp fakültelerinde eğitim verilmesin" dedi.
Aycan, "Tıp fakültelerinin temel amacı araştırma ve eğitimdir. Tıp eğitimi ile ilgili çabaları özendirmek, teşvik etmek gerekir. Tıp eğitiminde de performans uygulanabilir, böylece öğretim üyeleri açısından derse girmek cazip hale getirilebilir" diye konuştu.
Toplantısında Türk Tabipleri Birliği'ni de (TTB) hedef alan Aycan, TTB'nin şu anki yönetiminin, Türk hekimlerini temsil etmediğini öne sürerek, "HDP'nin bile böyle bir açıklaması yokken, TTB Başkanı, HDP'den daha ileri gidecek bir tutum ve söylem içinde olmuştur. Görevini kötüye kullandığı ve görevine ihanet ettiği için işlediği suçlardan dolayı TTB Başkanlığı'ndan el çektirilmesi gerekir" dedi.
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