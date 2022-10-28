AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan TTB'ye ziyaret
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ziyaret etti.
Türk Tabipleri Birliğin'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Vedat Bulut, AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile TTB Hukuk Bürosu'ndan Hülya Yıldırım hazır bulundu.
Ziyarette, TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin süreç değerlendirildi.
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