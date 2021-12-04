MHP'li başkan, parti toplantısına katılan Sözcü muhabirini tehdit etti

04 Aralık 2021 Cumartesi, 12:03

Sözcü muhabiri Müslüm Evci, Konya'da haber takibi için katıldığı MHP toplantısında ilçe başkanın tehdidiyle karşılaştığını duyurdu.

Müslüm Evci, olayı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. MHP'nin 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında katıldığı basın toplantısına partinin il başkanlığı tarafından davet edildiğini belirten Evci, davete rağmen MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz tarafından toplantıyı terk etmesi için tehdit edildiğini açıkladı.

Evci, olaya tepkisini "Özgür basın susmayacak!" diyerek ifade etti.

Sözcü muhabiri Müslüm Evci'nin paylaşımı şöyle:



