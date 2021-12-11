MHP'li başkanlardan peş peşe istifa

11 Aralık 2021 Cumartesi, 14:51

Kastamonu'da belediye başkanlıklarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimde olduğu iki ilçenin parti teşkılatları istifalarla sarsıldı.

MHP Taşköprü ilçe Başkanı Mustafa Arabacı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden istifasını duyuran Arabacı şu ifadeleri kullandı:

“17 Eylül 2019 tarihinden bugüne kadar şerefle sürdürdüğüm MHP İlçe Başkanlığından an itibariyle istifa ediyorum. Görevler nöbet, kişiler geçici baki olan teşkilat ve davadır. Allah tüm ülküdaşlarımın yar ve yardımcısı olsun. Dava arkadaşlarıma ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Arabacı'yla birlikte Taşköprü MHP Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu da görevinden ayrıldı.

TOSYA'DA DA İSTİFA

Kastamonu'daki MHP teşkılatlarından bir istifa haberi de Tosya'dan geldi. MHP Tosya İlçe Başkanı Dündar Özurgancı, Özurgancı istifa ettiğini açıkladı.