MHP'li başkanlardan 'Sinan Ateş' mesajı!
Manisa ve İzmir’in bazı ilçelerinde eski Ülkü Ocakları Başkanları, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş için lokma dağıttı. Lokma dağıtılmadan önce MHP ve Ülkü Ocakları Başkanları’nın nezaketen arayarak “Yapabileceğimiz bir şey var mı?” diye sordukları öğrenildi.
Bugün Manisa ve İzmir'de, Ankara'nın göbeğinde katledilen Sinan Ateş için lokma dağıtıldı. Manisa Soma Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ensar Sonkaya, lokma dağıtımında görevdeki bazı MHP ve Ülkü Ocakları Başkanları'nın maddi destekte bulunduğunu söyledi.
Sonkaya, organize ettiği lokma dağıtımına dair T24’ten Hazar Dost'a yaptığı açıklamada “Manisa’nın dört ilçesinde hayır lokması dağıtıldı fakat hepsini eski başkanlar organize etti. Belki aktif görevdeki başkanlar kendi içlerinde hayır duası okuyorlardır” dedi.
TELEFONLA ARAMIŞLAR
Sonkaya, lokması dağıtımının MHP ya da Ülkü Ocakları’na tepki olarak yapılmadığını belirtirken eski başkanlarına ‘vefa’ amacıyla düzenlendiğini söyledi. Bazı MHP ve Ülkü Ocakları Başkanları’nın nezaketen kendilerine ulaşarak “Yapabileceğimiz bir şey var mı?” diye sorduklarını aktaran Sonkaya, görevdeki isimlerin lokma dağıtımına katılmadığının altını çizdi.
"İNSAN BAZI ŞEYLERE KIRILIYOR"
Sonkaya, hayır lokması için görevdeki bazı MHP ve Ülkü Ocakları Başkanlarının maddi destekte bulunduğunu söyledi. Sonkaya, MHP ve Ülkü Ocakları’nın taziye yayınlamamasına ilişkin de “İnsan bazı şeylere kırılıyor tabii. Böyle bir durumda yukarıdan bir açıklama yapılmasını isterdik. Belki bir bildikleri vardır” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'deki FETÖ Komisyonu'nun başındaymış
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- ‘Meclis'te 360’ı bul öyle gel’
- Sigaraya dev zam!
- Tartışmalı isimler aday olacak!
- Eski MHP'li başkan evinde ölü bulundu
- 'Beni öldürmediklerine pişman olacaklar'
- Tek cümlede özet: Kendilerini devlet yerine koymuşlar
- Bakan Nebati'den tüm işletmelere indirim çağrısı
- 2004'te işe alınan Yavuz Faraşoğlu