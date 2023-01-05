MHP'li başkanlardan 'Sinan Ateş' mesajı!

05 Ocak 2023 Perşembe, 19:36

Bugün Manisa ve İzmir'de, Ankara'nın göbeğinde katledilen Sinan Ateş için lokma dağıtıldı. Manisa Soma Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ensar Sonkaya, lokma dağıtımında görevdeki bazı MHP ve Ülkü Ocakları Başkanları'nın maddi destekte bulunduğunu söyledi.

Sonkaya, organize ettiği lokma dağıtımına dair T24’ten Hazar Dost'a yaptığı açıklamada “Manisa’nın dört ilçesinde hayır lokması dağıtıldı fakat hepsini eski başkanlar organize etti. Belki aktif görevdeki başkanlar kendi içlerinde hayır duası okuyorlardır” dedi.

TELEFONLA ARAMIŞLAR

Sonkaya, lokması dağıtımının MHP ya da Ülkü Ocakları’na tepki olarak yapılmadığını belirtirken eski başkanlarına ‘vefa’ amacıyla düzenlendiğini söyledi. Bazı MHP ve Ülkü Ocakları Başkanları’nın nezaketen kendilerine ulaşarak “Yapabileceğimiz bir şey var mı?” diye sorduklarını aktaran Sonkaya, görevdeki isimlerin lokma dağıtımına katılmadığının altını çizdi.

"İNSAN BAZI ŞEYLERE KIRILIYOR"

Sonkaya, hayır lokması için görevdeki bazı MHP ve Ülkü Ocakları Başkanlarının maddi destekte bulunduğunu söyledi. Sonkaya, MHP ve Ülkü Ocakları’nın taziye yayınlamamasına ilişkin de “İnsan bazı şeylere kırılıyor tabii. Böyle bir durumda yukarıdan bir açıklama yapılmasını isterdik. Belki bir bildikleri vardır” diye konuştu.