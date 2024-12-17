MHP'li belediye başkan yardımcısından 'lüks' ve 'israf' istifası

Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:52

Güncelleme: 17.12.2024 - 12:52

Yozgat'a bağlı Çekerek ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Akın, belediyede devam ettiğini ileri sürdüğü israf ve lüks harcamalar ile keyfi uygulamalara tepki olarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Akın, "Başkan Üzeyir İnce seçimden önce verdiği tüm sözleri unuttu. Emanete ihanet ediliyor.9 ay geçmesine rağmen keyfi uygulamaların ve lüks harcamaların önüne geçilemediği için görevimden ayrıldım”dedi.

Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi :

"Seçim döneminde mevcut Başkan Üzeyir İnce ile bir ittifak yaparak seçim süreci gerçekleştirdik. Bu ittifakı yaparken İnce, bize 'adaletten ayrılmayacağını, yetim hakkı yemeyeceğini, çalmayacağız-çaldırmayacağız' dedi ve söz verdi. Bu sözleri üzerine birlikte yola çıktık. Başkan verdiği tüm sözleri unuttu. Başkanın aldığı birçok karara, israf yapılması ve keyfi olması sebebiyle itiraz ettim. Başkan bundan rahatsız oldu.”

Seçim sürecinde 'makam aracına binmeyeceğiz' diyen başkan, verdiği sözleri unuttu. Önceki başkanlar uygun fiyatlı otellerde konaklama yaparken, başkan İstanbul'da en lüks ve pahalı otellerde konaklıyor, belediye bütçesinden ödeniyor. Belediye bütçesinden şahsına Iphone 15 pro (78 bin lira) telefon aldı."

"ENGELLEMEK İÇİN 9 AY MÜCADELE ETTİM"

Seçimden bu yana 9 ay geçti, keyfi uygulamaların önüne geçmek için elimden gelen mücadeleyi verdim. İlk başta Meclis üyeleri yanımda yer aldılar. Başkan yalnız kalınca, kirli pazarlıklar sonucunda Meclis üyelerinin çocuklarını işe aldı. Üyeler de başkanın yanında yer almaya başladılar. Emanete ihanet ediliyor. Bütün bu gerekçelerden dolayı Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Fakat Belediye Meclis üyeliği ve encümen üyeliği görevimden istifa etmiyorum. Çekerek halkının sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Alınabilecek yanlış kararların karşısında olacağım."