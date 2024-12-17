AKP’li belediye başkan adayının şirketi anıt mezarlar çevresinde dinamit patlatacak: Sit alanına kalker ocağı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

İtalya merkezli Cementir Holding’in Türkiye’deki çalışmaları devam ediyor. Şirket bünyesinde yer alan ve yönetim kurulu başkanlığını AKP’den iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Taha Aksoy’un yaptığı Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası, Kırklareli’ne kalker ocağı açacak.

Şirketin daha önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru, sit alanı içerisinde kaldığı gerekçesiyle iptal edildi. Bakanlık açıklamasında, “Sit alanına 200 metre mesafede patlatmalı ve patlatmasız madencilik faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildiği belirtilmiştir” dendi. Şirket bunun ardından kalker ocağını taşıdı.

Ancak bu kez yapılan başvuruya da Devlet Su İşleri (DSİ) olumsuz görüş verdi., bu görüş üzerine projenin alanı küçültüldü. 31.34 hektara küçülen alana Orman Genel Müdürlüğü de verimli orman içerisinde kaldığı gerekçesiyle olumsuz görüş verince dosya yeniden revize edildi. Son olarak şirket, alanı 23.52 hektara düşürdü.

Bakanlığın ilk yaptığı uyarıdaki gibi tümülüsler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepelerine 200 metre mesafeye yerleşti.

BÖLGEDE PINARLAR VAR

Projeyi inceleyen bakanlık bu kez “ÇED olumlu” kararı verdi. Proje bölgesi Kırklareli Koruköy Kalesi sit alanına da 300 metrede kalıyor. Bunun yanında 250 metre mesafede pınarlar var. Verilen onayla bölge yıllık 960 bin ton kalker üretimi sağlanacak. Sit alanının 200 metre mesafesinde yapılacak patlatma işleminden kaynaklı titreşim, hava şoku ve taş fırlaması oluşacak. Her patlatmada ise 2 bin kilo ANFO tipi patlayıcı ve 57 kilo dinamit kullanılacak.