MHP'li belediye başkanı yanındaydı... Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 18:40

Güncelleme: 27.02.2024 - 18:40

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP’nin Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’de olduğunu unutan Erdoğan, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanında “Allah’ın izniyle bu malum muhalefetten Manisa’mızı kurtarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ergün’ün Erdoğan bu sözleri kullanırken güldüğü görüldü.

MANİSA MHP’DE

Manisa'da MHP Belediye Başkanı Cengiz Ergün görevde. Bununla birlikte CHP'nin Manisa'da Akhisar, Alaşehir, Saruhanlı ve Turgutlu olmak üzere sadece 4 belediyesi var.

AKP, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Manisa'da aday çıkarmadı ve MHP'yi destekleme kararı aldı.