Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı davada karar çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı "5 kuruşluk" tazminat davasını kazandı. Gelişmeyi Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:05
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı davada karar çıktı!
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CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı.

"ERDOĞAN KAYBETTİ"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından, davanın sonucunu şu ifadelerle duyurdu:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın 01.06.2022 tarihli (TBMM Grup toplantısında) konuşmasında savurduğu hakaretler nedeniyle açmış olduğumuz '5 Kuruşluk dava' sonuçlandı.

Erdoğan kaybetti! 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kazandı...

Mahkeme, Erdoğan'ın sözlerinin hakaret ve iftira kapsamında bulunduğunu hüküm altına aldı. Hesap sormaya devam edeceğiz!"


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