MHP'li Belediye camiyi sosyal tesise çevirdi, AKP destekledi

Yayınlanma: 26.01.2025 - 15:36

Güncelleme: 26.01.2025 - 15:50

Sungurlu Belediyesi, İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan ve imar planı düzenlemesini yeni yaptığı 6 parseli topluca satışa çıkardı. Toplamı 32 bin 976 metrekare olan parseller için Belediye, 299 milyon TL muhammen bedel belirledi. Katılımcıların 8 milyon 970 bin TL geçici teminat yatırmaları gereken satış ihalesi 6 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Sungurlu Belediye Meclisi ocak ayı olağan Meclis toplantısını, geçen günlerde yaptı. Ancak Başkanlık makamının havale ettiği 17 Ocak 2025 tarihli Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı üzerine Meclis, 21 Ocak 2025 tarihinde toplantıya çağrıldı. 2024 Eylül ayında satılmasına karar verilen ancak, imar planı düzenlemesi olağan Meclis toplantısına yetişmeyen, yaklaşık 70 bin metrekare büyüklüğündeki 1431 ada 9 parselle ilgili yeniden karar alınması gerekti. Yapılan plan düzenlemesiyle yeni parseller oluşturuldu. Oluşturulan yeni parsellerden 6 tanesinin satışı için Başkan Muhsin Dere’ye sözleşme yapma yetkisi verildi. 21 Ocak"ta alınan karardan 4 gün sona, parsellerin satışı için ilana çıkıldı.

CHP’Lİ BELEDİYELER BUNA CESARET EDEMEZDİ

Sungurlu Belediye Meclisi’nin 8 Ocak 2025 tarihli olağan toplantısında, Başkan Muhsin Dere tarafından Meclise havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23 Aralık 2024 tarihli plan değişikliği teklifi görüşüldü. Teklif, İYİ Partili önceki Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner zamanında hazırlanan ve 6 Eylül 2021 tarihinde Meclis kararı onaylanmış planlarda cami alanı olarak ayrılmış olan Gölbağları Mahallesi 740 ada 1 parselle ilgiliydi.

Plan değişikliği teklifinin amacı raporda özetle şöyle belirtildi:

“Plan değişikliğine konu 740 ada 1 parsele 500 metre mesafede 4 adet cami alanı bulunmakla birlikte 650 metre mesafe içerisinde 6 adet cami alanı bulunmaktadır. Mevcut dini tesis sayısı bölgenin ihtiyaçlarını karşıladığından dolayı 740 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Cami alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi planlanmaktadır…”

MHP, İYİ Parti ve AKP’li üyelerden oluşan Meclis, teklifi oybirliğiyle kabul etti.