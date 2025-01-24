İYİ Parti'den istifa eden 38 kişi MHP'ye geçti
İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Teşkilatı, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. 38 kişinin oluşturduğu teşkilatın rozetlerini MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat taktı.
İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik ve yönetim kurulu üyelerinden toplam 38 kişi, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.
Partilerinden istifa ederek MHP Gerger İlçe Başkanlığı'na gelen Başkan Aziz Çelik ve beraberindeki 38 kişi burada MHP’ye kayıt yaptı. Başkan Aziz Çelik’e ve beraberindekilere MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat tarafından rozetleri takıldı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇAĞRISI ÜZERİNE"
Açıklamalarda bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu terörsüz Türkiye çağrısı üzerine Gerger İYİ Parti İlçe Başkanı Aziz Çelik bu konuda partimize ve genel başkanımıza destek olmak amacıyla İYİ Parti Gerger İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldı.
Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi ya teröristler silahlarını teslim edecekler ya da silahlarıyla beraber toprağa gömüleceklerdir. Bizler inanıyoruz ki Türkiye yüzyılında bu terör belası ülkemizin gündeminden kalkacak. Ülkemiz bölgesinde ve dünyada süper güç olma yolunda hedefine devam edecektir. Aziz Bey'e partimize katılmasından ve destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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