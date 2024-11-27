MHP'li Büyükataman, Bahçeli'nin 'tehdidine' sahip çıktı: 'Yalan, iftira, mesnetsiz iddia...'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:53

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:58

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısı medya organlarını ve medya patronlarını tehdit etmişti.

"TEK TEK NOT ALDIK"

Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

"TV'deki MHP düşmanlarını, küstah yorumcuları, Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi muhataplarına duyurmak istiyorum."

Bahçeli'nin açıklamalarına sahip çıkan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin Cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Büyükataman, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu'nda dile getirdiği "eşit vatandaşlık" söylemiyle adeta bölücü terörün diline sarılarak ayrışmaya, kutuplaşmaya hizmet ettiğini öne sürdü.

Özel'in, Alevi-Sünni vatandaşlar arasında bölünmeyi kışkırtan bir üslupla fitne tohumları ekmeye çalıştığını iddia eden Büyükataman, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, 'Özgür Bey, rejimi, yani Cumhuriyet'i değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbeyle mi yol alacaksın? İsyan mı çıkaracaksın? Dış güçlerden yardım mı dileneceksin? Söyle bize, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık rejimini nasıl ve hangi yürekle tasfiye edeceksin?' sözleri karşısında çark etmiş, 'Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz' söyleminin arkasına saklanmıştır. Oysa bugün altı okunu Kandil'in kapısında unutan CHP'nin, Cumhuriyet'i kuran CHP ile bir alakası kalmamıştır."

"HALK TV'NİN YALANLARINA..."

Büyükataman, gazetecileri tehdit eden Bahçeli'ye sahip çıkarak şunları kaydetti:

"Şunu herkes iyi bilsin, Milliyetçi Hareket Partisi kimseyi tehdit etmemiştir ve meslek onuruna sahip çıkan, işini hakkıyla yapan tüm basın mensuplarının yanındadır. Fakat partimiz ve siyasi duruşumuzla ilgili yalan haber yapmayı alışkanlık haline getirenlere, mesnetsiz iddialarla Sayın Genel Başkanımızın siyasetini çarpıtarak iftira kampanyası düzenleyenlere de her zaman söylenecek sözümüz vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin Cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir."