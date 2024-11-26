Devlet Bahçeli 'Öcalan' çağrısını yineledi, kürsüde tehditler savurdu: 'İmralı ve DEM Parti arasında yüz yüze temas gecikmemeli'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:42

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:34

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YÜZ YÜZE TEMAS GECİKMEMELİ"

Konuşmasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı anımsatan Bahçeli, "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'deki grup toplantımızda ne demişsek hala arkasındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ: 'TEK TEK NOT ALDIK...'

Öte yandan konuşmasında gazetecileri ve medya organlarını da hedef alan Bahçeli, kürsüde tehditler savurdu.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"TV'deki MHP düşmanlarını, küstah yorumcuları, Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi muhataplarına duyurmak istiyorum."

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE ÖVGÜ

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Aziz dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın temsilcileri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı selamlıyorum.

* Muzaffer olduğu kadar nice haksızlığa uğramış soylu medeniyetin varisleri olarak milli ülkülerimizi müdafaa kararlılığımız aksamamalıdır. En küçük ayrıntı devasa badirelere neden olacaktır. Kudretli olduğumuz dönemlerde ayağımızın altına halı gibi serilen kıtaların, yorgun ve zayıf düştüğümüzde nasıl da iki ucu keskin bıçağa dönüştüğü iyi bilinmekte. Hayat boşluk kaldırmaz tarih ise zafiyet kabul etmez.

* Kırılgan bir devletin zorlu sınamalarda kazasız belasız çıkması kolay değildir. Türkiyemiz sistem sorununu restorasyon hamleleri ile çözmüş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile taçlandırmıştır. Moral üstünlüğünü de takviye etmiştir.

"TÜRKİYE HAZIR OLMALI..."

* Nükleer savaş sistemin çöküş alarmıdır. Durum ciddi ve kritiktir. Füzelerin ateşlendiği, nükleer başlıklı füzelerin bekletildiği karanlık görüş açımıza perde çekmiştir. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma sahneleri göze çarpmakta. Uluslararası sistem iflas bayrağını çekmiştir. Dünya ölümcül meydan okumaların sahnesine, kanlı vuruşmaların sahasına dönüşmüştür. Askeri basınçtaki yükseliş patlama seviyesine ulaşmıştır. Şiddetin pek çok varyantı tedavüle çıkmıştır. Türkiye hazır olmalıdır.

* Genişleyen çatışma sarmalı dünyayı kasıp kavurmaktadır. 3 yıl içinde dünya genelinde etkilenen coğrafi alanlar yüzde 2.8'den yüzde 4.6'ya çıkmıştır. Hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 29 yükseliş kaydetti. 27 ülkede risk düzeyi yoğunlaşmıştır. Afrika'nın yüzde 10'u çatışma bölgesidir.

"DÜNYANIN TAMAMI KORKU TÜNELİNDEDİR"

* Ukrayna alanlarındaki çatışmanın büyüklüğü yüzde 8.6'dan yüzde 70.5'e, Rusya'nın çatışma alanları da 10 katına tırmanmıştır. Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı nükleer caydırıcılık doktrinini, Biden'ın Ukrayna'ya verdiği füze kullanım izninden sonra onayladığı açıktır. Dünyanın tamamı korku tünelindedir. Putin'in söylemi 3. dünya savaşı ihtimalini gün ışına taşımıştır. Geçen yüzyılda yaşanan 2 dünya savaşlarının en ağır sonuçları ile yüzleşen Türk milletidir. Barışı sağlamak, müzakere arayışında olmak stratejik önceliğimiz olmalıdır.

* Cumhurbaşkanımızın Putin ile telefon görüşmesi Türkiye'nin ahlaki duruşunun yanında barışsever millet olduğumuzu belgelemiştir. Birilerinin dolduruşuna gelerek maceraya atılmak milli güvenliğimizi riske atacaktır. Kimseden korkumuz yoktur ancak barışı canlı tutmak varken savaş diline müracaat etmek, fason kahramanlık taslamak devlet aklı ile, tarih şuuru ile bağdaşmaz.

"BIDEN'IN ALACAĞI HER KARAR SAKATTIR"

* Biden'ın aldığı ve alacağı her karar sakattır. Türkiye'nin çevresi yeni nesil savaşlarla kuşatılmaktadır. Herkesin gözü üzerimizdedir. Alacağımız kararlar bölgesel akışı değiştirecektir. Bize bir şey olmaz kolaycılığıyla oyalanacak ne vaktimiz ne hakkımız vardır. Cansa ihtiyaç olan canımızı da seve seve bu uğurda feda ederiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Davamızdan sapmaycağız.

* Gün kısır çekişmelerin günü değildir. Gün tek yürek olma günüdür. Geçmişimizi geleceğe taşımak namus gibi görüdüğümüz bir ülküdür.

NETANYAHU İÇİN TUTUKLAMA KARARI

* Geçen haftanın umut verici gelişmelerinden biri İsrail başbakanı 'Caniyanhu' için verilen tutuklama kararıdır. 'Caniyahu' köşeye sıkışmış ve sonu görülmüştür. İsrail'de soykırıma karışanlar her masum kanın hesabını verecektir. Caniyahu ve eski savunma bakanı ve bu suçaların arkasında duraklar bu suçlara ortaktır. 3 ülkenin hesaplaşması sonuçlanmış şimdi sırayı Gazze almıştır.

* Bu kararın yükümlülüğünden hiçbir ülke kaçamaz. 'Caniyahu' ile eski savunma bakanının uluslararası ceza mahkemesine taraf olan herhangi bir ülkeye gittiğinde tutuklanması gerekir. Çember daralmış, akıbet netleşmiştir. Soykırım suçlarından hesap sorulması sabır meselesidir. Bunlar azılı suçludur, bunların arkasında duranlar da suçlarına ortaktır. İnsanlık suçlarının en ağırı Gazze'de yaşanmıştır. BM sözleşmesinde belirtilen suçlar ile Cenevre savaş suçları sözleşmesinde savaş suçu olarak açıklanan suçlarda 'Caniyahu' ve savunma bakanının kaçışı söz konusu değildir.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ"

* 6 maddelik çözüm teklifimizi paylaşmıştım. İlk olarak çatışmaların durması ve insani yardım koridorlarnın açılması şarttı. Barış gücü oluşturulmalı. Eli ve vicdanı kanlı Netanyahu yargılanmalıdır.

* Belirsiz bir dünyanın kapıları açılıyorken kabuğumuza kıvrılmamız bir anlam taşımaz. Tarihimizin omuzlarına basıp ileriyi çok daha ileriyi görmemiz kolaylaştıracaktır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmeliyiz.

* Belirsiz bir dünyanın kapıları açılıyorken kabuğumuza kıvrılmamız bir anlam taşımaz. Tarihimizin omuzlarına basıp ileriyi çok daha ileriyi görmemiz kolaylaştıracaktır. Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmeliyiz. Türkiye'nin yeni bir Fetret Devri yaşamasına müsaade edemeyiz. Türkiye'nin tarihini mücadelesini onurluca sürdürmek mecburiyetindeyiz.

ÖCALAN ÇAĞRISINI YİNELEDİ, TEHDİTLER SAVURDU

* Kürt kardeşlerimizi sömüren, ne kadar bölücü ve terörist varsa bunun bedelini ödemeye mahkumdur. Türk milletinin asli mensubu olmak duruyorken emperyalizme tamam demek insanlık onurunu hiçe saymaktır. Türkü Kürt'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar deli saçmasıdır. Kandil'de demlenip Türkiye'yi devirmek isteyenler bir karar eşiğindedir. Terörizmi lanatleyecek misiniz yoksa sırtınızı yaslamaya devam mı edeceksiniz? İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. TV'deki MHP düşmanlarını, küstah yorumcuları, Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi muhataplarına duyurmak istiyorum.

AHMET DAVUTOĞLU'NA SERT YANIT

* Terör çıkmaz sokaktır. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile ne ilgisi ne ilişkisi vardır. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Yoksulluk kader zenginlik hedefimizdir.

* Ahmet Davutoğlu'nun konuşması bizi son derece rahatsız etmiştir. Sayın Davutoğlu, bu iddia ve ifadelerinin hiçbir ahlaki yanı olmadığı gibi baştan ayağa sakattır. Türkiye'de eşitlik verilmiştir. Kürdistan diye bir yer yoktur. Bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır. Yolumuzda kararlı şekilde yürüyeceğiz.

HEDEFİNDE CHP VE TEĞMENLER VAR

* Çatlak sesler ne yazık ki çoğalmakta. CHP başkanının DEM ortakları ile katıldığı toplantıda mezhep kışkırtması aymazlıktır, art niyetliliktir. Utanmadan sıkılmadan şuur kepenklerini indirmiş halde rejimi değiştirmekten bahsetmekte. Rejimi yani cumhuriyeti değiştirmeyi nasıl başaracaksın. Darbe mi yapacaksın isyan mı çıkaracaksın. 101 yıllık rejimi nasıl ve hangi yürekle tasfiye edeceksin? 22 yıllık iktidarı sürekli eleştirip neden iktidar olamadıklarını analiz edemeyen üç beş belediye başkanının haklı olarak görevden uzaklaştırılmasını yanlış yorumlayan CHP iflah olmaz derecede çarpık ve hastalıklıdır.

* Disiplinsizlik yapan teğmenleri savundukları kadar terörle mücadeleyi savunmayan bugünkü CHP'dir. Camiyi, cemevini bilmeyen bugünkü işbirlikçi CHP'dir. Mavi vatana masal diyen köksüzlerin çatı örgütü CHP'dir. Terör örgütü yandaşlarını partiye doldurup bazı başkanların geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını halkın cezalandırılması olarak değerlendiren demlenerek ayağa düşmüş CHP'dir. Mahkemeye giderler kendilerini iftiralarla müdafa ederler. MHP, 85 milyonu eşit gören kardeşlik bilincine sahiptir.

* Biz hazırız, ayağımıza pranga vurmak siteyenleri yıkıp geçeceğiz. Neoliberal tehditleri aşacağız. Kerkük Türk'tür; Irak, Türkmenlerin de sonuna kadar yurdudur.