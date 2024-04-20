MHP'li eski başkan Enver Demirel'den Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür
Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından koltuğunu devralan Erdal Beşikçioğlu'na belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldıklarını açıklamasından dolayı teşekkür etti.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'nda MHP'li eski Belediye Başkanı Enver Demirel'den belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldıklarını söyledi.
Beşikçioğlu'nun bu açıklamasından sonra X hesabından mesaj paylaşan Demirel, Beşikçioğlu'na teşekkür etti.
"DÜRÜST AÇIKLAMALARI İÇİN..."
Demirel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla; uyguladığımız mali disiplinle kendi kaynaklarımızla, borçsuz, faiz ödemeden; hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artran onlarca hizmet ürettik. Etimesgut Belediyesi gerçekleştirdiği onlarca tesise, hizmete rağmen borcu olmayan ve hizmet üretebilecek kaynağı olan Türkiye'nin ender belediyelerinden biridir.
Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Erdal Besikçioğlu'na "borçsuz belediye devraldıkları" yönündeki dürüst açıklamaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."
Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla; uyguladığımız mali disiplinle kendi kaynaklarımızla, borçsuz, faiz ödemeden; hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artran onlarca hizmet ürettik.— Enver DEMİREL (@enverdemirel) April 20, 2024
Etimesgut Belediyesi gerçekleştirdiği onlarca tesise, hizmete rağmen… pic.twitter.com/qjejqYR860
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