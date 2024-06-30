MHP’li eski başkan sorunu çözemedi

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Seçimlere kadar MHP yönetiminde olan Ankara Gölbaşı Belediyesi’nin 2020 yılından 2023 yılına kadar olan bütün faaliyet raporlarında yer alan bilgilere göre sokaklar engelli yurttaşların gereksinimlerine uygun değil. Yerel seçimlerde CHP’den aday olan Yakup Odabaşı yönetimine geçen Gölbaşı Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, kaldırımların ve yolların düzenlenmesi, engelsiz parkların kurulması gibi engelli yurttaşların yaşamını kolaylaştıracak projelerinin fizibilite aşamasında olduğu öğrenildi.

2020 yılından bu yana 14 zayıf yön belirtilen raporda, sorunların hiçbirine çözüm bulunamadığı kaydedildi. Sorunlar içerisinde “Mali yapının zayıf olması, teknik, vasıflı ve uzman personelin yeterli olmaması, yabancı dil bilen personelin az olması, ilçe nüfusu içerisindeki işsizlik oranı, tasarruf politikalarının yeteri kadar geliştirilememiş olması” maddeleri dikkat çekiyor.

