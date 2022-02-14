MHP'li Karadağ'dan 'Metsamor' tepkisi: Iğdır, Kars, Van, Ağrı ve Erzurum illerimizi yaşanmaz hale getirecek
MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "1986'da 40 bine yakın kişinin ölmesine neden olan Çernobil faciasının tekrar yaşanmaması adına Metsamor Nükleer Santrali derhal kapatılmalıdır." dedi.
MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün akşam Emenistan-Gürcistan sınırında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, bu depremin Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildiğini söyledi.
Deprem sonrası Iğdır'a 16 kilometre uzaklıkta olan ve deprem fay hattında bulunan Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santralinde meydana gelebilecek sızıntının korkusunu yaşadıklarını dile getiren Karadağ, santralin güvenlik unsurlarından yoksun olduğunu vurguladı.
"YAŞANMAZ HALE GETİRECEK"
Metsamor Nükleer Santralinin eski Rus teknolojisiyle üretildiğini belirten Karadağ, "Dünyada bulunan 443 nükleer santralden en tehlikelisi Metsamor Nükleer Santralidir. Olası büyük bir depremde Metsamor Nükleer Santralinin yayacağı radyasyon Iğdır, Kars, Van, Ağrı ve Erzurum illerimizi yaşanmaz hale getirecektir" dedi.
Son yıllarda Iğdır ve çevresinde kanser vakalarının artmasının, bitki örtüsünde kurumalar yaşanmasının, verimliliğin azalmasının, sınıra yakın yerlerde hayvanların sakat doğma oranının artmasının bölge halkında endişelere neden olduğunu söyleyen Karadağ, "1986'da 40 bine yakın kişinin ölmesine neden olan Çernobil faciasının tekrar yaşanmaması adına Metsamor Nükleer Santrali derhal kapatılmalıdır" ifadesini kullandı.
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