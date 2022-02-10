Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan eleştiri: 'Meteoroloji haberi gibi deprem haberi verilmez'

10 Şubat 2022 Perşembe, 18:11

Deprem Bilimcisi Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi'nde beklenen depreme ilişkin Cumhuriyet TV'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Günübirlik bir şekilde" deprem haberlerinin verilemeyeceğini belirten Ercan, ''Deprem haberleri en az 30 yılda bir verilir. Türkiye'de meydan boş. Meteoroloji haberi gibi deprem haberi verilmez'' ifadelerini kullandı.

"HER AN DEPREM OLABİLECEK DİYEN İNSANLAR..."

Deprem olursa Marmara Bölgesi'nin sadece kuzeyinin değil, güneyinin de etkileneceğini söyleyen Ercan, olası bir depremin sadece İstanbul'u etkilemeyeceğini, kısa süre içinde İstanbul'da bir deprem beklemediğini ve bunu söylemenin büyük sorumluluk olduğunu aktardı.

Ercan, şunları söyledi:

''Marmara'da depremin olmaması gibi bir olasılık söz konusu değil ama 23 yıldır olacak, olacak dendi; hala olmadı. Neden korkuyu sürekli kılıyorsunuz diye kimse sormuyor? Deprem olabilmesi için kabuğun kırılma direncinin yenilmesi gerekiyor. Kabuğun kırılabilmesi için 1 milyar cigatonluk bir baskıda olması gerekiyor. Her an deprem olabilecek diyen insanlar bunu ölçmüş mü?''