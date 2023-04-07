MHP'li Meclis üyesi Faruk Kökçür: 'TikTok uygulaması Türkiye'de yasaklansın'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:48

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 14:49

Afyonkarahisar'da İl Genel Meclisi nisan ayı toplantılarının son bileşimi gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Burhanettin Çoban’ın idaresinde gerçekleştirilen toplantıda 3 adet Valilik makamından gelen teklif okundu.

Teklifler Meclis'in oy birliğiyle görüşülmek üzere gerekli komisyonlara havale edildi. Daha sonra ise komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek olumlu karara bağlandı.

Toplantı sonunda gündem dışı söz alan MHP’li Meclis Üyesi Faruk Kökçür, Türkiye’de 30 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTtok uygulamasının kullanıcılarına kötü örnek olduğunu söyledi.

"TACİZE, ÇIPLAKLIĞA TEŞVİK EDİYOR"

Kökçür konuşmasına şöyle devam etti:

“TikTok uygulaması kullanma bakımından Türkiye üçüncü sırada ve Türkiye’de 30 milyon kullanıcısı var. Bu kullanıcı grubunun yaş grubu ise ağırlıklı olarak 14 ile 17 arasında değişiyor. Bu yaş grubu çocuklar her türlü dış etkiye açık çocuklar demek. Eğitimci olduğumuz için biliyoruz. Bir çok ülke Tiktoku yasakladı.

İnşallah Türkiye’de devletimiz hükümetimiz bunu yasaklar diye umuyorum. TikTokt'a argo içeren söylemlerin haricinde şiddet, cinsellik, çıplaklık, uyuşturucu kullanımına özendirme siber taciz, cinsel istismara teşvik edilmektedir. TikTok ülkemizde kesinlikle yasaklanmalıdır, TikTok'u kapatalım, geleceğimizi garanti altına alalım.”