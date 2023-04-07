Kılıçdaroğlu'nun TikTok paylaşımı gündem oldu: 'İkizler burcu musun sorusu tarih olacak'
Yeni bir TikTok paylaşımı yapan CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak" diyerek herkesin cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.
Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir TikTok videosu paylaştı.
"BU SORULAR TARİHE KARIŞACAK"
Kılıçdaroğlu videosunda, "Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya son vereceğim. Sadece bu kadar değil, evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın ve ikizler burcu musun? 14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkartacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" sözlerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Kılıçdaroğlu, "Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?" notuyla TikTok hesabı açtığını duyurmuştu.
TikTok'ta gençlere seslenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:
"Gençler 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım."
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