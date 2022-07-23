MHP'li Oktay Vural: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yenilenmeli, sağlıklı işlemiyor

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:13

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiği, aktif siyasette yer almayan Oktay Vural, "2023 yılı çok önemli. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı başlıyor. Geçmişteki parlamenter sistemin çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Ama bugünkü eko-sistemin, yenilenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ancak mesele yasama, yürütme ve yargının düzenlendiği bir sistem boyutu ötesinde ele alınmalıdır. Bundan önceki sistemin de sağlıklı çalıştığını kimse söyleyemez. Ben o sistem içerisinde siyaset yaptım. Maalesef Türkiye sürekli sistem tartışması içinde…" dedi.

Halen MHP üyesi olan ancak MHP grup başkanvekilliğinden istifa ettiği Haziran 2016’dan bu yana aktif siyasette yer almayan Oktay Vural, mevcut sistemin bir önceki sistem gibi sağlıklı işlemediğini, yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'yla gerçekleştirdiği röportajda Vural, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de önceki sistemin de sağlıklı olmadığını, ikisinin de "diyalog ve uzlaşma arayışı"ndan yoksun olduğunu belirtti.

Vural, ekonomide ve adalette sürekli reformlarının yapıldığını, ancak "sistemin sonuçları itibariyle" sürekli yeni sorunların çıktığını vurguladı. Partisi MHP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın da sistemin reformlara ihtiyacı olduğunu belirttiğini söyleyen Vural, mevcut parlamentonun işlevsiz olduğunu ifade etti.

Oktay Vural'ın röportajından satır başları şöyle:

Nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?

"Mesele iktidar veya muhalefet değil.. Gençler bir gelecek öyküsü arıyor.

Türkiye'de sürekli olarak reformlardan bahsediyoruz. Kaç defa adalet reformu yaptık? Anayasa Mahkemesi sürekli hak ihlali kararı veriyor. Yargıtay’da dosyalar bozuluyor. Sistemin sonuçları itibariyle bakınca, çürük olduğunu, adaletsizlik ürettiğini görüyoruz.

Ekonomide hep yeni programlar sunuluyor. Ekonomide satın alma gücü düşüyor, yüksek enflasyon söz konusu. Gelir dağılımı bozukluğu devam ediyor. Yoksulluk artıyor. Rekabet gücümüz düşük. Bunlar ekonomik yapının ürettiği sonuçlar.

'UZLAŞMA SAĞLAMAK GEREKİR'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni mi eleştiriyorsunuz?

Aslında bu eleştiriler sadece sistem kaynaklı değil. Yürütülen politikalarla da ilgili. 2018’den bu yana yürürlükte olan sistemin elbette eleştirilecek yönleri var. Şüphesiz karar alma süreci de önemli. Denge, denetim, yürütmenin hesap verilebilirliği, karar verme süreçleri, bakanların sorumluluğu gibi konular var…

Bundan önceki sistemin de sağlıklı çalıştığını kimse söyleyemez. Ben o sistem içerisinde siyaset yaptım. Bundan önceki sistem içerisinde de bu sistem içerisinde de Türk siyasetinin en önemli problemlerinden biri olan diyalog ve uzlaşma arayışı yok.

Burada mesele, siyasal aktörlerin Türk devlet geleneği içerisinde bir araya gelip mutabık kalabileceği politik meşruiyeti sağlanmış bir sistem konusunda uzlaşma sağlayamamasıdır. Gönül ister ki bir uzlaşma olsun. Bundan sonra da bunu sağlamak gerekir.

Altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le ilgili bir deklarasyon açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şüphesiz masada olanlar kendi tutum ve düşüncelerini, gerçekliklerini ifade ediyorlar. Türkiye'de bir sistemin daha sağlıklı çalışması için hepimizin yeterince tecrübesi var. Sistem değişince tüm meseleler çözülecek diye bakıyoruz.

Geçmişteki parlamenter sistemin çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Ama bugünkü eko-sistemin, yenilenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ancak mesele yasama, yürütme ve yargının düzenlendiği bir sistem boyutu ötesinde ele alınmalıdır.

'PARLAMENTO İŞLEVSİZ'

Parlamento yürütmeyi sorgulayamıyor. Toplumun tamamı parlamentoda temsil ediliyor ama bir denge ve denetim kurulamıyor. Bunu değiştirmek lazım. Soru önergeleri veriliyor, araştırma komisyonları kuruluyor ama işlevi yok.

Türkiye olarak biz halen orta gelir tuzağındayız. Fiyat uygun olunca ekonomik sorun bitmiş, görev tamamlanmış mı olacak?

Türkiye'de ekonomik sisteme bakıldığında sermayenin milli gelirden aldığı payı yükseliyor, emeğin milli gelirden aldığı pay giderek düşüyor. Borçlar artıyor. Gelir dağılımı bozukluğu var. Sosyal yardımlara bağımlı kimselerin bu kadar fazla olması olumlu mudur?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin değişmesi gerektiğini söylediniz. Ancak partiniz sistemi savunuyor. Burada bir çelişki yok mu?

Sayın Cumhurbaşkanı da, MHP de sistemin revizyona tabi tutulabileceğini ifade etti. Sistemin sağlıklı işlemesi konusunda arzuları var. Hatta devamı için reform gerektiği dahi ifade edildi."